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Во время теракта на стадионе в Манчестере 22 человека погибли, еще 59 пострадали
Опубликована: Сегодня 11:39 Мощный взрыв прогремел поздно вечером 22 мая на севере Великобритании на стадионе в Манчестере. Согласно последним данным, в результате взрыва погибли 22 человека, среди которых есть дети, и еще 59 пострадали.
Инцидент произошел во время концерта певицы Арианы Гранде, пишет Лайф. Местная полиция заявила, что атаку совершил террорист-смертник, который погиб на месте. Предположительно, взрывное устройство сработало у него в рюкзаке.
Спустя несколько часов после теракта в Манчестере в соцсетях появилось видео, на котором мужчина с лицом, замотанным шарфом, говорил о причастности к атаке террористов ИГИЛ (запрещенной в России террористической организации). Позже об этом сообщили арабские СМИ, но официального подтверждения информации от властей Великобритании не поступало.
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