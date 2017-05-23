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Виктор Лашкарев назначен и.о. министра промышленности и торговли Удмуртии
Опубликована: Сегодня 14:52 Виктор Лашкарев назначен исполняющим обязанности министра промышленности и торговли Удмуртии. Соответствующее распоряжение, подписанное врио главы региона Александром Бречаловым, появилось на официальном сайте главы и правительства.
«Возложить исполнение обязанностей по должности министра промышленности торговли Удмуртской Республики на первого заместителя министра промышленности торговли Удмуртской Республики Лашкарева Виктора Александровича 23 мая 2017 года до назначения министра промышленности торговли Удмуртской Республики», - говорится в официальном документе.
Напомним, прежний руководитель ведомства, исполняющий обязанности Минпромторга Удмуртии Владимир Разумков подал в отставку 27 апреля. Врио главы Удмуртии 24 апреля объявил выговор Разумкову за возврат в бюджет России 10 млн рублей, которые должны были потратить на программу развития газомоторного топлива.
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