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В Удмуртии водитель ВАЗа погиб, пытаясь объехать лося
Опубликована: Сегодня 15:31 Водитель отечественной легковушки погиб в Воткинском районе Удмуртии, пытаясь объехать вышедшего на дорогу лося. В 1 отделе УГИБДД МВД по республике добавили, что травмы также получила 21-летняя девушка, сидевшая на пассажирском месте.
ДТП произошло в минувший понедельник, 22 мая в 00.10 на 47 километре автомобильной дороги "Ижевск-Воткинск". 23-летний водитель «ВАЗ-21144» при попытке объехать лося не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль перевернулся. В Госавтоинспекции отметили, что водитель не был пристегнут ремнем безопасности, и в результате получил смертельную травму.
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