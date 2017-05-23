В Удмуртии водитель ВАЗа погиб, пытаясь объехать лося

Опубликована: Сегодня 15:31



фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

ДТП произошло в минувший понедельник, 22 мая в 00.10 на 47 километре автомобильной дороги "Ижевск-Воткинск". 23-летний водитель «ВАЗ-21144» при попытке объехать лося не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль перевернулся. В Госавтоинспекции отметили, что водитель не был пристегнут ремнем безопасности, и в результате получил смертельную травму.