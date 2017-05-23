Более 1,7 млрд рублей налогов не доплатили жители Удмуртии

Опубликована: Сегодня 17:07

фото: 360tv.ru
В рамках акции «Узнай о своих долгах» сотрудники УФССП России по Удмуртской Республике проводят совместные рейды с представителями Федеральной налоговой службы. Сегодня они выезжали по месту нахождения складских и офисных помещений должников, своевременно не оплативших имущественный налог.

На сегодняшний день задолженность по постановлениям федеральной налоговой службы, предъявленным в службу судебных приставов Удмуртии, составляет 1 млрд. 708 млн. рублей.

Так, собственник склада на ул. Пойма своевременно не оплатил имущественный и земельный налог, задолжав более полумиллиона рублей. Неоднократные уведомления налоговой службы о необходимости оплаты мужчина игнорировал. В результате сегодня его склад примерной стоимостью 1,5 млн. рублей арестовали. Если в течении 10 дней задолженность не будет погашена, склад будет выставлен на торги.

По другому адресу организация занимает цокольный этаж. По информации налоговой службы, долг по неоплаченным пени составляет 700 тыс рублей. Судебный пристав-исполнитель и по этому адресу произвёл арест имущества.



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