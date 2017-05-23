Сергея Щукина могут лишить мандата Гордумы Ижевска

Опубликована: Сегодня 17:41

Издатель интернет-газеты «День.org» Сергей Щукин может лишиться мандата депутата Гордумы Ижевска после приговора суда. Ему присудили 2,5 года по обвинению в вымогательстве денег у бывшего руководства концерна «Калашников».

Информагентство «Сусанин» сообщает, что Щукин прошел в муниципальный парламент по партийным спискам партии «Патриоты России». По данным ЦИК, в общую часть партийного списка в Удмуртии также включены председатель правления «Общественное объединение по защите прав потребителей и инвалидов» Вадим Глухов и пенсионер Файдалхак Хафизов.

Вадим Глухов в телефонном разговоре с корреспондентом «Сусанина» рассказал, что решение о передаче мандата тому или иному кандидату должна принимать партия. «Постольку поскольку список формирует партия, то партия и должна решить, кто наиболее достоин. Я сейчас не готов комментировать, потому что я даже не знаю этих тонкостей», - сообщил он. Он также рассказал о нескольких вариантах дальнейшего развития событий: «Там вариантов масса бывает. Я как юрист вам расскажу, что Верховный суд может отменить приговор суда первой инстанции и оправдать подсудимого. Раз, да. В законе так предусмотрено. Второе - он может отменить приговор и отправить на новое судебное следствие. Это два, да. Либо оставить в силе существующий приговор. И четвертый вариант - либо изменить приговор. Допустим с 2,5 лет на два года условно. Как вариант».

Вчера, 22 мая, журналиста взяли под стражу в зале суда. Приговор может быть обжалован в течение 10 дней. Если этого не произойдет, решение вступит в законную силу.  
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