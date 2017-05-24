Выяснилось, сколько денег нужно россиянам на «нормальную жизнь»

Опубликована: Сегодня 08:30



фото: allufa.ru фото: allufa.ru

«В текущем году средний размер желаемых доходов россиян достиг показателя в 83 600 руб., что на 10 900 руб. больше, чем годом ранее. Рост финансовых аппетитов россиян составил 15%, что существенно превосходит годовую инфляцию в 5,6%», — говорится в материалах исследования.

Так, живущей в мегаполисе семье из трех человек понадобится 118 тыс. руб. для «нормальной жизни», сельские семьи готовы поддерживать этот уровень за 67 тыс. руб.

Только в Дальневосточном федеральном округе, согласно аналитическим данным, желаемый доход семьи совпадает с реальным. В остальных округах реальные доходы россиян ниже желаемых.

«При среднем доходе на семью в Северо-Западном ФО в 60 тыс. руб. респонденты этого региона для «нормальной жизни» хотели бы иметь 101 тыс. руб. в месяц. Похожая разница между финансовыми запросами и реальностью наблюдается и в Приволжском округе – при среднем доходе на семью с 40 800 руб. жители регионы мечтают о 75 700 тыс. руб. для обеспечения «нормальной жизни», — отмечается в исследовании.

При этом в Сибири и на юге России разрыв между мечтами и реальностью составляет почти 1,8 раза. Разница между запросами и реальными доходами немного меньше в Центральном округе (35%) и на Урале (43%).