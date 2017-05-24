Две иномарки не поделили в Ижевске улицу Ленина

Опубликована: Сегодня 09:16

фото: vk.com/udmurtiya18rus
Момент ДТП, произошедшего в Ижевске накануне, 23 мая, на перекрестке улиц Ленина и 40 лет Победы попал на запись видеорегистратора.

На ролике видно, как две иномарки не поделили широкую проезжую часть: желтая купе перестраивается в соседнюю полосу без поворотника, не убедившись в безопасности маневра, за что его наказывает, неудачно подрезая, водитель черного псевдопаркетника.

Кто является виновником столкновения - определят сотрудники Госавтоинспекции.
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