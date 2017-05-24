Две иномарки не поделили в Ижевске улицу Ленина

Опубликована: Сегодня 09:16



фото: vk.com/udmurtiya18rus фото: vk.com/udmurtiya18rus

На ролике видно, как две иномарки не поделили широкую проезжую часть: желтая купе перестраивается в соседнюю полосу без поворотника, не убедившись в безопасности маневра, за что его наказывает, неудачно подрезая, водитель черного псевдопаркетника.Кто является виновником столкновения - определят сотрудники Госавтоинспекции.