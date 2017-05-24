|
Две иномарки не поделили в Ижевске улицу Ленина
Опубликована: Сегодня 09:16 Момент ДТП, произошедшего в Ижевске накануне, 23 мая, на перекрестке улиц Ленина и 40 лет Победы попал на запись видеорегистратора.
На ролике видно, как две иномарки не поделили широкую проезжую часть: желтая купе перестраивается в соседнюю полосу без поворотника, не убедившись в безопасности маневра, за что его наказывает, неудачно подрезая, водитель черного псевдопаркетника.
Кто является виновником столкновения - определят сотрудники Госавтоинспекции.
Загрузка...