В Удмуртии из продажи изъяли более 80 литров спиртосодержащей непищевой продукции

Опубликована: Сегодня 10:49



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Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, в ходе рейдов в Ижевске, Сарапуле, селе Нылга и деревне Большой Билиб было изъято из продажи 743 флакона спиртосодержащей непищевой продукции общим объёмом 80,6 литра.По результатам проверок составлено 9 протоколов об административном правонарушении, 7 из них направлены для рассмотрения в суды.Специалисты Роспотребнадзора напомнили, что с начала 2017 года от отравления алкогольной продукцией пострадали 110 человек, это на 47,41% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, летальным исходом закончилось 45 отравлений (на 42,5% меньше).