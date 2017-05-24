|
В Удмуртии из продажи изъяли более 80 литров спиртосодержащей непищевой продукции
Опубликована: Сегодня 10:49 Специалисты Управления Роспотребнадзора по Удмуртской республике совместно с сотрудниками регионального МВД проверили 17 торговых точек, реализующих спиртосодержащую продукцию.
Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, в ходе рейдов в Ижевске, Сарапуле, селе Нылга и деревне Большой Билиб было изъято из продажи 743 флакона спиртосодержащей непищевой продукции общим объёмом 80,6 литра.
По результатам проверок составлено 9 протоколов об административном правонарушении, 7 из них направлены для рассмотрения в суды.
Специалисты Роспотребнадзора напомнили, что с начала 2017 года от отравления алкогольной продукцией пострадали 110 человек, это на 47,41% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, летальным исходом закончилось 45 отравлений (на 42,5% меньше).
Загрузка...