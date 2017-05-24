В Удмуртии из продажи изъяли более 80 литров спиртосодержащей непищевой продукции

Опубликована: Сегодня 10:49

фото: news.ussurbator.ru
Специалисты Управления Роспотребнадзора по Удмуртской республике совместно с сотрудниками регионального МВД проверили 17 торговых точек, реализующих спиртосодержащую продукцию.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, в ходе рейдов в Ижевске, Сарапуле, селе Нылга и деревне Большой Билиб было изъято из продажи 743 флакона спиртосодержащей непищевой продукции общим объёмом 80,6 литра.

По результатам проверок составлено 9 протоколов об административном правонарушении, 7 из них направлены для рассмотрения в суды.

Специалисты Роспотребнадзора напомнили, что с начала 2017 года от отравления алкогольной продукцией пострадали 110 человек, это на 47,41% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, летальным исходом закончилось 45 отравлений (на 42,5% меньше).
Загрузка...
Теги
Ува Воткинск выставка правительство здоровье рейтинг молодежь Россия кино футбол Ижевск безопасность дороги Сарапул армия строительство занятость Москва Новый год/Рождество ДТП Ижавто природа погода наркотики полиция Малая Пурга Игра медицина спортсмен алкоголь траур пожар суд хоккей звезда транспорт МЧС дети Завьялово животные банк семья образование торговля убийство ГЖД пристав СКП Александр Волков ЖКХ МВД финансы терроризм ГИБДД видео выборы бюджет Балезино свадьба лес Дмитрий Медведев инвалид штраф бизнес ремонт фестиваль ветеран мода Глазов Можга депутат религия СМИ музыка преступление телевидение праздник США Украина Владимир Путин Удмуртия Голливуд физкультура пенсия долг самолет ИжГТУ творчество промышленность технологии Госсовет УР прокуратура конкурс оружие Интернет розыск зоопарк вода туризм школа
Все теги
Яндекс.Погода