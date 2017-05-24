|
В соке, из-за которого девочка на Ставрополье получила ожог, нашли щелочь
Опубликована: Сегодня 11:37 На Ставрополье 4-летняя девочка получила химический ожог, выпив сок. Специалисты Роспотребнадзора нашли следы щелочи в пакете с соком, из-за которого 4-летняя девочка получила химический ожог, сообщает «Stav.aif.ru».
Выяснилось, что щелочь была найдена только в том пакете сока, из которого пила малышка. В остальной партии напитка никаких отклонений не нашли. В настоящее время выясняется, как щелочь попала в пакет сока.
Напомним, 18 мая дедушка вместе с 4-летней девочкой купили в одном из магазинов Буденновска сок. После его употребления малышка получила химический ожог полости рта. Дедушка и хозяин магазина также получили ожоги, когда решили сами попробовать напиток. По данному факту было возбужденное уголовное дело. Роспотребнадзор снял с продажи всю партию сока.