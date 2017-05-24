Более 700 тыс рублей перечислила ижевская пенсионерка телефонным целителям

Опубликована: Сегодня 12:19



фото: rupor43.ru фото: rupor43.ru

Как рассказала потерпевшая, осенью 2016 года на одном из федеральных каналов она увидела рекламу центра парапсихологии и белой магии, сотрудники которого помогают по телефону поправить здоровье. В течение полугода доверчивая пенсионерка несколько раз звонила по указанному номеру, а оплату услуг производила путем перевода денег на банковскую карту. В общей сложности женщина перевела «парапсихологам и белым магам» 714 тыс рублей.В настоящее время сотрудниками полиции по данному факту проводится доследственная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Управление МВД России по Ижевску напоминает гражданам о необходимости проявлять осторожность при общении с лицами, предлагающими проведение различных ритуалов. Ограничьте общение с ними, не рассказывайте о своих личных проблемах и переживаниях. И главное, не переводите неизвестным людям денежные средства.