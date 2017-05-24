Более 700 тыс рублей перечислила ижевская пенсионерка телефонным целителям

Опубликована: Сегодня 12:19

фото: rupor43.ru
Более 700 тыс рублей перечислила 70-летняя ижевчанка «парапсихологам и белым магам», решив поправить здоровье по телефону.

Как рассказала потерпевшая, осенью 2016 года на одном из федеральных каналов она увидела рекламу центра парапсихологии и белой магии, сотрудники которого помогают по телефону поправить здоровье. В течение полугода доверчивая пенсионерка несколько раз звонила по указанному номеру, а оплату услуг производила путем перевода денег на банковскую карту. В общей сложности женщина перевела «парапсихологам и белым магам» 714 тыс рублей.

В настоящее время сотрудниками полиции по данному факту проводится доследственная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Управление МВД России по Ижевску напоминает гражданам о необходимости проявлять осторожность при общении с лицами, предлагающими проведение различных ритуалов. Ограничьте общение с ними, не рассказывайте о своих личных проблемах и переживаниях. И главное, не переводите неизвестным людям денежные средства.


Теги
спортсмен погода дети бизнес банк Россия ветеран пристав семья оружие самолет правительство депутат убийство Госсовет УР праздник образование ремонт суд Ува СКП Балезино рейтинг Украина кино выставка Удмуртия долг Игра безопасность торговля мода инвалид лес религия МЧС выборы конкурс физкультура технологии финансы траур Ижевск хоккей природа розыск США Владимир Путин здоровье медицина Завьялово Сарапул зоопарк транспорт видео Александр Волков ЖКХ звезда строительство животные Интернет алкоголь Можга ГИБДД СМИ занятость Ижавто телевидение МВД молодежь прокуратура творчество туризм Голливуд музыка Москва свадьба Дмитрий Медведев ДТП вода штраф преступление терроризм ИжГТУ дороги Воткинск футбол бюджет Новый год/Рождество школа ГЖД Глазов Малая Пурга промышленность полиция пенсия армия пожар наркотики фестиваль
Все теги
Яндекс.Погода