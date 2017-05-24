В Ижевске провели антитеррористические учения

Опубликована: Сегодня 13:10

фото: пресс-служба управления ФСБ России по Удмуртской Республике
В Удмуртии прошли антитеррористические учения. Как сообщает информагентство «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ России по республике, мероприятия состоялись во вторник, 23 мая, в лагере «Дзержинец».

На тренировках отрабатывались практические действия по пресечению террористического акта, связанного с захватом заложников. В мероприятии принимали участие сотрудники различных органов, подразделений и организаций: ФСБ России по Удмуртской Республике, МВД по республике, главного управления МЧС по региону, Центра специальной связи и информации ФСО России в Удмуртской Республике, в/ч 6575 ВНГ России, Федеральной службы войск национальной гвардии по Удмуртской Республике, администрации главы и правительства Удмуртской Республики, министерства здравоохранения Удмуртии, а также администрации Ижевска и руководства лагеря «Дзержинец».

«Проведенные учения позволили выработать решения, направленные на совершенствование мер по антитеррористической защищенности объекта и повышение готовности задействованных сил и средств оперативного штаба Удмуртской Республики», - говорится в сообщении.
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