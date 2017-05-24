Завтра в Удмуртии не будут продавать алкоголь

Опубликована: Сегодня 13:58



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За безопасностью дорожного движения во время проведения «Последних звонков» вблизи учебных заведений и местах празднований проследят сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД.Напоминаем, что на территории Удмуртии действует закон «Об ограничении розничной продажи алкогольной продукции на территории Удмуртской Республики», который устанавливает запрет на реализацию алкоголя (в том числе пива и пивных напитков) 25 мая. В этот день сотрудники полиции будут предупреждать и пресекать любые правонарушения, связанные с продажей алкоголя, в том числе несовершеннолетним. Кроме того, будут проводиться проверки торговых точек на предмет реализации спиртосодержащей продукции.