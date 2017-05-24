Девять ракетных полков оснащены ракетными комплексами «Ярс» производства Воткинска

Опубликована: Сегодня 14:15

Девять полков Ракетных войск стратегического назначения оснащены современными комплексами «Ярс», способными преодолевать противоракетную оборону, сообщает телеканал "Звезда" со ссылкой на министра обороны РФ Сергея Шойгу.

По словам министра, девять ракетных полков войск стратегического назначения перевооружились на современные ракетные комплексы «Ярс», которые имеют повышенные возможности по преодолению противоракетной обороны  противника.

Шойгу отметил, что к 2021 году на комплексы «Ярс» будут переведены еще 17 полков РВСН.

Наша справка:

РС-24 - межконтинентальная баллистическая ракета мобильного и шахтного базирования, глубокая модернизация ракеты комплекса «Тополь-М». Разработана Московским институтом теплотехники под руководством академика РАН Ю.С. Соломонова. Серийно выпускается в Воткинске.


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