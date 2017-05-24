Мэр Нижнего Новгорода уходит в отставку

Опубликована: Сегодня 15:46

Фото: Рамблер/новости

Иван Карнилин написал заявление по собственному желанию с открытой датой и готов покинуть кресло главы города, сообщает «ФедералПресс». 

Это случилось после антикоррупционной проверки. Теперь эксперты говорят об очередном, но не последнем этапе кадровых чисток в ПФО, которые проводит администрация президента. 

На заседании думы Нижнего Новгорода депутаты приняли отставку Ивана Карнилина. Накануне пресс-служба гордумы разослала релиз, в котором Иван Карнилин объяснил свой уход так: «В январе этого года мне исполнилось 60 лет – время, когда принято уходить на пенсию. В органах муниципальной власти я отработал более 25 лет – это большой срок. Впереди у нас два очень ответственных события в жизни города, которые требуют полной концентрации и самоотдачи, поэтому я принял для себя решение уйти с поста главы города, чтобы дать дорогу молодым».

Но, как утверждает "ФедералПресс", на информацию о зарубежных активах главы Нижнего Новгорода обратил внимание полпред Михаил Бабич. Проверка выявила не только активы за рубежом, в частности квартиры в Майами, но и фиктивный брак, несуществующие займы, которые также имеют коррупционный характер. Такое же сомнительное происхождение имеют и квартиры и земельные участки семьи Карнилина в Нижнем Новгороде. Источник издания отмечает, что проверка началась задолго до публикации Алексея Навального о зарубежной недвижимости Карнилина. Блогер просто воспользовался информацией, которая попала к нему из материалов этой проверки.

Отставку главы города приволжской столицы уже ставят в один ряд с отставками главы Удмуртии Александра Соловьева и главы Марий Эл Леонида Маркелова. Оба сейчас находятся под следствием и Карнилин может повторить этот сценарий. Такое мнение в разговоре с ТАСС выразил депутат Государственной Думы РФ, член партии «Единая Россия» Денис Москвин. «На мой взгляд, добровольная отставка Ивана Николаевича Карнилина - это следствие тех событий, которые развивались в Приволжском Федеральном округе в последние несколько недель. Мне кажется, это антикоррупционная программа, которая реализуется в Приволжском федеральном округе. Мы все знаем с вами об Удмуртии, все конечно же слышали об отставке в Марий-Эл, поэтому, мне кажется, это звенья одной цепи. И в этом смысле это последовательная работа, которая проводиться федеральными органами власти и сегодня, собственно говоря, мы видим еще один результат этой работы​", - сказал Москвин. 

И если губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев попытался использовать этот скандал для усиления своего влияния на местные власти путем проведения реформы по перераспределению полномочий, то его давний оппонент , заместитель председателя Законодательного Собрания Нижегородской области Олег Сорокин с помощью подконтрольных ему депутатов заблокировал этот вопрос, пообещав Валерию Шанцеву новый большой политический скандал, если он посягнет на его вотчину – Нижний Новгород, и Шанцев в очередной раз вынужден был отступить.

Сорокин же, кажется, уже решил вопрос по назначению главы Нижнего Новгорода в своих интересах. Впервые в истории города мэром может стать дама. Политические эксперты самой вероятной кандидатурой на этот пост называют ей Елизавету Солонченко. 




Загрузка...
Теги
здоровье Ува промышленность терроризм Интернет Москва преступление штраф мода финансы МЧС выборы ветеран суд свадьба СМИ Воткинск спортсмен пожар армия семья оружие долг Балезино зоопарк Можга занятость бюджет инвалид Александр Волков траур Украина ГИБДД Завьялово ИжГТУ убийство ГЖД США дети кино школа телевидение Ижевск Малая Пурга пристав розыск футбол Новый год/Рождество медицина конкурс депутат самолет безопасность транспорт прокуратура Владимир Путин погода животные строительство ДТП Глазов торговля дороги наркотики природа Удмуртия ремонт звезда религия Сарапул банк алкоголь СКП творчество туризм видео фестиваль пенсия молодежь Россия Ижавто бизнес праздник технологии ЖКХ вода хоккей рейтинг выставка лес физкультура Госсовет УР Игра музыка Голливуд Дмитрий Медведев МВД образование полиция правительство
Все теги
Яндекс.Погода