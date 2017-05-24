Мэр Нижнего Новгорода уходит в отставку

Опубликована: Сегодня 15:46



Фото: Рамблер/новости Фото: Рамблер/новости

Иван Карнилин написал заявление по собственному желанию с открытой датой и готов покинуть кресло главы города, сообщает «ФедералПресс».

Это случилось после антикоррупционной проверки. Теперь эксперты говорят об очередном, но не последнем этапе кадровых чисток в ПФО, которые проводит администрация президента.

На заседании думы Нижнего Новгорода депутаты приняли отставку Ивана Карнилина. Накануне пресс-служба гордумы разослала релиз, в котором Иван Карнилин объяснил свой уход так: «В январе этого года мне исполнилось 60 лет – время, когда принято уходить на пенсию. В органах муниципальной власти я отработал более 25 лет – это большой срок. Впереди у нас два очень ответственных события в жизни города, которые требуют полной концентрации и самоотдачи, поэтому я принял для себя решение уйти с поста главы города, чтобы дать дорогу молодым».

Но, как утверждает "ФедералПресс", на информацию о зарубежных активах главы Нижнего Новгорода обратил внимание полпред Михаил Бабич. Проверка выявила не только активы за рубежом, в частности квартиры в Майами, но и фиктивный брак, несуществующие займы, которые также имеют коррупционный характер. Такое же сомнительное происхождение имеют и квартиры и земельные участки семьи Карнилина в Нижнем Новгороде. Источник издания отмечает, что проверка началась задолго до публикации Алексея Навального о зарубежной недвижимости Карнилина. Блогер просто воспользовался информацией, которая попала к нему из материалов этой проверки.

Отставку главы города приволжской столицы уже ставят в один ряд с отставками главы Удмуртии Александра Соловьева и главы Марий Эл Леонида Маркелова. Оба сейчас находятся под следствием и Карнилин может повторить этот сценарий. Такое мнение в разговоре с ТАСС выразил депутат Государственной Думы РФ, член партии «Единая Россия» Денис Москвин. «На мой взгляд, добровольная отставка Ивана Николаевича Карнилина - это следствие тех событий, которые развивались в Приволжском Федеральном округе в последние несколько недель. Мне кажется, это антикоррупционная программа, которая реализуется в Приволжском федеральном округе. Мы все знаем с вами об Удмуртии, все конечно же слышали об отставке в Марий-Эл, поэтому, мне кажется, это звенья одной цепи. И в этом смысле это последовательная работа, которая проводиться федеральными органами власти и сегодня, собственно говоря, мы видим еще один результат этой работы​", - сказал Москвин.

И если губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев попытался использовать этот скандал для усиления своего влияния на местные власти путем проведения реформы по перераспределению полномочий, то его давний оппонент , заместитель председателя Законодательного Собрания Нижегородской области Олег Сорокин с помощью подконтрольных ему депутатов заблокировал этот вопрос, пообещав Валерию Шанцеву новый большой политический скандал, если он посягнет на его вотчину – Нижний Новгород, и Шанцев в очередной раз вынужден был отступить.

Сорокин же, кажется, уже решил вопрос по назначению главы Нижнего Новгорода в своих интересах. Впервые в истории города мэром может стать дама. Политические эксперты самой вероятной кандидатурой на этот пост называют ей Елизавету Солонченко.



