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В Ижевске погиб 9-летний ребенок: на него обрушилась стена сгоревшего гаража
Опубликована: Сегодня 16:32 В Ижевске погиб 9-летний мальчик, на которого обрушилась стена сгоревшего гаража. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления следственного комитета России по Удмуртии.
В сообщении Следственного комитета говорится: «Ребенок зашел на территорию соседнего участка, где находились остатки сгоревшей деревянной постройки. В тот момент, когда он приблизился к ним, произошло обрушение стены».
Пострадавшего доставили в больницу, но спасти не смогли. Известно, что случай произошел 21 мая. Мальчик из Воткинска приехал к бабушке в сад «Новые Ярушки».
Идет следствие.
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