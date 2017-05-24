В Ижевске погиб 9-летний ребенок: на него обрушилась стена сгоревшего гаража

Опубликована: Сегодня 16:32

В Ижевске погиб 9-летний мальчик, на которого обрушилась стена сгоревшего гаража. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления следственного комитета России по Удмуртии.

В сообщении Следственного комитета говорится: «Ребенок зашел на территорию соседнего участка, где находились остатки сгоревшей деревянной постройки. В тот момент, когда он приблизился к ним, произошло обрушение стены».

Пострадавшего доставили в больницу, но спасти не смогли. Известно, что случай произошел 21 мая. Мальчик из Воткинска приехал к бабушке в сад «Новые Ярушки».

Идет следствие. 
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