В поселке Яр насмерть сбили 16-летнего подростка

Опубликована: Сегодня 18:20



фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

Водитель автомобиля "Лада Приора" – мужчина, 1974 года рождения, наехал на 16-летнего пешехода, который получил смертельные травмы.В Госавтоинспекции отметили, что пешеход передвигался в темное время суток и на его одежде отсутствовали световозвращающие элементы. Водитель самостоятельно доставил юношу в Ярскую РКБ для оказания медицинской помощи, но спасти его не удалось. Сотрудники полиции установили у мужчины состояние алкогольного опьянения, однако он пояснил, что употребил алкоголь уже после совершения ДТП.