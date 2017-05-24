В поселке Яр насмерть сбили 16-летнего подростка

Опубликована: Сегодня 18:20

фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР
В поселке Яр насмерть сбили 16-летнего подростка. ДТП произошло в минувший вторник, 23 мая, в 23.35 напротив дома №3 по улице Советская.

Водитель автомобиля "Лада Приора" – мужчина, 1974 года рождения, наехал на 16-летнего пешехода, который получил смертельные травмы.

В Госавтоинспекции отметили, что пешеход передвигался в темное время суток и на его одежде отсутствовали световозвращающие элементы. Водитель самостоятельно доставил юношу в Ярскую РКБ для оказания медицинской помощи, но спасти его не удалось. Сотрудники полиции установили у мужчины состояние алкогольного опьянения, однако он пояснил, что употребил алкоголь уже после совершения ДТП.


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