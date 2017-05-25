В Ижевске 9-летний мальчик погиб под обрушившейся стеной сгоревшего гаража

Опубликована: Сегодня 08:30



фото: gazeta-ch.ru фото: gazeta-ch.ru

В рамках доследственной проверки произведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователи приступили к опросу лиц, находившихся на соседних участках, сторожа садоводческого товарищества, родственников пострадавшего ребенка, а также собственника участка, где произошла трагедия.