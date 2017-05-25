В Ижевске 9-летний мальчик погиб под обрушившейся стеной сгоревшего гаража

Опубликована: Сегодня 08:30

фото: gazeta-ch.ru
В Ижевске следователи начали проверка по факту гибели 9-летнего ребенка. Мальчик приехал 21 мая из Воткинска в гости к бабушке на СНТ «Новые Ярушки». Он зашел на территорию соседнего участка, где стояла сгоревшая деревянная постройка. В тот момент, когда ребенок приблизился к ней, произошло обрушение стены. В результате этого ребенок получил тяжелую травму и был госпитализирован в медучреждение, где вчера вечером скончался.

В рамках доследственной проверки произведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователи приступили к опросу лиц, находившихся на соседних участках, сторожа садоводческого товарищества, родственников пострадавшего ребенка, а также собственника участка, где произошла трагедия.



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