Родные разыскивают ижевчанина Габидуллина Альберта Лемарковича

Опубликована: Сегодня 09:16



фото: vk.com/udmurtiya18rus фото: vk.com/udmurtiya18rus

Предположительно, был одет в черную куртку, белую футболку с длинным рукавом с черным рисунком на груди, серые джинсы, коричневые кожаные туфли.Всем, кто видел мужчину или владеет информацией о его местонахождении, просят позвонить по тел. 89658413775 (Людмила), либо 89635455704 (Кристина).