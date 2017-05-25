Родные разыскивают ижевчанина Габидуллина Альберта Лемарковича

Опубликована: Сегодня 09:16

фото: vk.com/udmurtiya18rus
Родные Габидуллина Альберта Лемарковича начали его поиск через соцсети. Мужчина 20.08.1970 г.р. ушел из дома 22 мая 2017 года после 14.00, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Предположительно, был одет в черную куртку, белую футболку с длинным рукавом с черным рисунком на груди, серые джинсы, коричневые кожаные туфли.

Всем, кто видел мужчину или владеет информацией о его местонахождении, просят позвонить по тел. 89658413775 (Людмила), либо 89635455704 (Кристина).


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