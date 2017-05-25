Сегодня утром в Ижевске перевернулся автомобиль

Опубликована: Сегодня 10:02



фото: vk.com/udmurtiya18rus фото: vk.com/udmurtiya18rus

«Нас ехало трое. Муж потерял сознание...я вижу съезжаем с дороги...вывернула руль налево, хотела тормоз нажать...не смогла...вывернула руль направо и на трамвайные пути. Машина зацепилась и перевернулась. Все живы. Спасибо всем кто поддержал. Спасибо вам», - рассказала Наталья Васильева.