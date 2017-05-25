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Сегодня утром в Ижевске перевернулся автомобиль
Опубликована: Сегодня 10:02 Сегодня около 6:30 в Ижевске на ул. Гагарина, около Музея Ижевского отделения ГЖД, перевернулся автомобиль. Подробности происшествия в соцсети написала жена водителя, сидевшая на пассажирском сидении.
«Нас ехало трое. Муж потерял сознание...я вижу съезжаем с дороги...вывернула руль налево, хотела тормоз нажать...не смогла...вывернула руль направо и на трамвайные пути. Машина зацепилась и перевернулась. Все живы. Спасибо всем кто поддержал. Спасибо вам», - рассказала Наталья Васильева.
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