Несовершеннолетних любителей рыбы задержали в Сарапульском районе Удмуртии

Опубликована: Сегодня 10:49



фото: novayagazeta-ug.ru фото: novayagazeta-ug.ru

Один из задержанных - ученик 9 класса, школьник 2000 года рождения. В отношении него проводится проверка о наличии в его действиях признаков преступления, предусмотренного ч.3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов).Второй - 2002 г.р., учащийся 8 класса, еще не достиг возраста уголовной ответственности, поэтому будет решаться вопрос о привлечении его родителей к административной ответственности и возмещению причиненного государству материального ущерба.