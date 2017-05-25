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Несовершеннолетних любителей рыбы задержали в Сарапульском районе Удмуртии
Опубликована: Сегодня 10:49 На Каме, в разливах между населенными пунктами Дулесово и Яромаска Сарапульского района, задержали двух несовершеннолетних браконьеров. Как сообщили в пресс-службе региональной транспортной полиции, у подростков изъяли 3 сети, резиновую лодку и 74 рыбы различных пород (лещ, язь, судак, жерех, карась, чехонь).
Один из задержанных - ученик 9 класса, школьник 2000 года рождения. В отношении него проводится проверка о наличии в его действиях признаков преступления, предусмотренного ч.3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов).
Второй - 2002 г.р., учащийся 8 класса, еще не достиг возраста уголовной ответственности, поэтому будет решаться вопрос о привлечении его родителей к административной ответственности и возмещению причиненного государству материального ущерба.
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