В Ижевске неуправляемый автомобиль сбил на тротуаре двух пешеходов

Опубликована: Сегодня 11:37

фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР
В Ижевске неуправляемый автомобиль сбил на тротуаре двух пешеходов. ДТП произошло вечером 23 мая, в 19.48 напротив дома №116 улицы Кирова.

«Водитель автомобиля «Хендай Санта Фэ» - женщина 1954 года рождения, допустила самопроизвольное движение автомобиля, в результате чего произошел наезд на двух пешеходов: мужчину 1984 года рождения и женщину 1974 года рождения», - говорится в сообщении пресс-службы дорожной инспекции. В результате происшествия пешеходы получили травмы.

Госавтоинспекция МВД по Удмуртской Республике обращается ко всем водителям: будьте внимательны, сосредоточены, взаимно вежливы, соблюдайте требования Правил дорожного движения, отложите поездку за рулем, если чувствуйте себя плохо или утомлены.



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