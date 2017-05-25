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В Ирландии открылась вакансия «обниматель котиков»
Опубликована: Сегодня 12:29 Одна из ветеринарных клиник Дублина опубликовала объявление о вакансии, конкурс на которую теоретически может побить рекорды. Как пишет Medialeaks, должность официально называется «обниматель котов», требования — любить котиков, должностные обязанности — гладить и тискать котиков.
Вот такое объявление опубликовано в разделе «Вакансии» на сайте ирландской клиники Just Cats, офис которой расположен в Дублине:
Ищем обнимателя котов!
— Вы сходите с ума по котам?
— Вы прирождённый котофил?
— Считаете котят, чтобы заснуть?
— Кормите бездомных кошек в своём микрорайоне?
— Вам становится тепло и пушисто, когда вы гладите кошек?
Казалось бы, от успешных кандидатов не будет отбоя, но, увы, это не все условия. У вас должны быть «нежные руки, которыми можно гладить кошек долгое время», вы должны уметь спокойно и тихо разговаривать, уметь шептать всякие нежности и «понимать кошачье мурлыкание», различая разные его виды, чтобы успокаивать испуганных, нервных животных. И, увы, нужен сертификат от государственной ветеринарной службы (такой выдают тем, кто окончил как минимум специальные курсы).
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