В Ирландии открылась вакансия «обниматель котиков»

Опубликована: Сегодня 12:29



фото: justcats.ie фото: justcats.ie

Вот такое объявление опубликовано в разделе «Вакансии» на сайте ирландской клиники Just Cats, офис которой расположен в Дублине:Ищем обнимателя котов!— Вы сходите с ума по котам?— Вы прирождённый котофил?— Считаете котят, чтобы заснуть?— Кормите бездомных кошек в своём микрорайоне?— Вам становится тепло и пушисто, когда вы гладите кошек?Казалось бы, от успешных кандидатов не будет отбоя, но, увы, это не все условия. У вас должны быть «нежные руки, которыми можно гладить кошек долгое время», вы должны уметь спокойно и тихо разговаривать, уметь шептать всякие нежности и «понимать кошачье мурлыкание», различая разные его виды, чтобы успокаивать испуганных, нервных животных. И, увы, нужен сертификат от государственной ветеринарной службы (такой выдают тем, кто окончил как минимум специальные курсы).