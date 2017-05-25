Из-за ремонта набережной в Воткинске выкопали деревья посаженные в дни 175-летнего юбилея П.И.Чайковского

Опубликована: Сегодня 13:21



Фото: vk.com/dp_vtk Фото: vk.com/dp_vtk

Часть посаженных к 175-летнему юбилею Петра Чайковского деревьев в Воткинске выкопали сотрудники коммунальных служб из-за ремонта набережной, сообщает информагентство «Сусанин».

Начальник управления капитального строительства администрации города Алексей Зиновьев рассказал следующее: «У нас продолжается в этом году благоустройство набережной. Ширина тротуаров, которые предусмотрены проектом, она трехметровая с водоотводным лотком. Данные деревья при строительстве будут мешать».

По его словам, деревья были выкопаны специалистами городского эколого-биологического центра и перевезены на хранение на территорию муниципального предприятия «Благоустройство». Правда, чиновник так и не смог гарантировать, что все саженцы смогут пережить такую. Обратная посадка, скорее всего, пройдет только в сентябре.

Алексей Зиновьев рассказал, что ремонт пройдет от гидроузла до памятника Якоря и также напротив музея-усадьбы Чайковского. Будет выполнена брусчатая пешеходная дорожка, освещение, зоны отдыха со скамейками и озеленение».

Напомним, что деревья высаживали в день юбилея Чайковского экс-глава Удмуртии Александр Соловьев, президент Абхазии Рауль Хаджимба, председатель республиканского Госсовета Владимир Невоструев и руководители Воткинска.