Из-за ремонта набережной в Воткинске выкопали деревья посаженные в дни 175-летнего юбилея П.И.Чайковского

Опубликована: Сегодня 13:21

Фото: vk.com/dp_vtk

Часть посаженных к 175-летнему юбилею Петра Чайковского деревьев в Воткинске выкопали сотрудники коммунальных служб из-за ремонта набережной, сообщает информагентство «Сусанин».

Начальник управления капитального строительства администрации города Алексей Зиновьев рассказал следующее: «У нас продолжается в этом году благоустройство набережной. Ширина тротуаров, которые предусмотрены проектом, она трехметровая с водоотводным лотком. Данные деревья при строительстве будут мешать».

По его словам, деревья были выкопаны специалистами городского эколого-биологического центра и перевезены на хранение на территорию муниципального предприятия «Благоустройство». Правда, чиновник так и не смог гарантировать, что все саженцы смогут пережить такую. Обратная посадка, скорее всего, пройдет только в сентябре.

Алексей Зиновьев рассказал, что ремонт пройдет от гидроузла до памятника Якоря и также напротив музея-усадьбы Чайковского. Будет выполнена брусчатая пешеходная дорожка, освещение, зоны отдыха со скамейками и озеленение».

Напомним, что деревья высаживали в день юбилея Чайковского экс-глава Удмуртии Александр Соловьев, президент Абхазии Рауль Хаджимба, председатель республиканского Госсовета Владимир Невоструев и руководители Воткинска.



Загрузка...
Теги
кино бизнес ГИБДД МВД творчество пожар финансы здоровье технологии ветеран ремонт выставка праздник торговля фестиваль прокуратура ИжГТУ алкоголь спортсмен суд Можга образование полиция правительство оружие звезда промышленность футбол безопасность дети транспорт Александр Волков траур Балезино Владимир Путин депутат розыск преступление бюджет Интернет убийство лес свадьба Воткинск Украина медицина зоопарк выборы Россия Глазов терроризм США религия штраф строительство Завьялово армия молодежь самолет животные СКП погода Малая Пурга Игра физкультура музыка Голливуд пенсия школа пристав наркотики конкурс Дмитрий Медведев занятость Москва рейтинг СМИ хоккей ДТП ГЖД Госсовет УР Новый год/Рождество дороги телевидение Сарапул видео вода Удмуртия МЧС инвалид банк Ува ЖКХ мода туризм долг Ижевск Ижавто природа семья
Все теги
Яндекс.Погода