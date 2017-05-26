В Ижевске более 8 тысяч выпускников школ отпразднуют последний звонок

Опубликована: 25 Мая 2017 г. 14:19



Фото: degeneratov.net Фото: degeneratov.net

Начальник управления образования администрации Ижевска Светлана Петрова на пресс-конференции сообщила, что в столице Удмуртии в празднике примут участие около 8,7 тыс. выпускников. Мероприятия пройдут на территории школ, а затем для учащихся подготовят развлекательную программу в Летнем саду, которая продлиться до 20:00.В связи с празднованием школьниками "Последнего звонка" продажа алкоголя будет запрещена на территории Удмуртии в течении суток 25 мая. А после 22:00 в Ижевске будут проведены рейды совместно с комиссией по делам несовершеннолетних.