Пивопровод длиной 7 км построят для рок-фестиваля в Германии

Опубликована: 25 Мая 2017 г. 15:05

фото: you.rambler-co.ru
На территории крупнейшего фестиваля тяжёлой музыки в Германии — Wacken Open Air появится пивопровод длиной в семь километров. Об этом со ссылкой на Deutsche Welle пишет Лайф. Трубы, по которым алкоголь будут подавать на фестиваль, проложат под землёй на глубине 70 сантиметров.

Раньше напиток каждый день привозили на грузовиках, а затем распределяли по бочкам. Однако организаторы мероприятия заявили, что автомобили повреждали почву и мешали использовать территорию фестиваля в сельскохозяйственных целях, поэтому в этот раз доставку пенного решили организовать по-новому.

Wacken Open Air — это крупнейший в мире фестиваль тяжёлой музыки. Каждый год его посещает около 75 тыс человек. За три дня они выпивают в среднем по 5,1 литра пива.


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