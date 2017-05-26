Пивопровод длиной 7 км построят для рок-фестиваля в Германии

Опубликована: 25 Мая 2017 г. 15:05



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Раньше напиток каждый день привозили на грузовиках, а затем распределяли по бочкам. Однако организаторы мероприятия заявили, что автомобили повреждали почву и мешали использовать территорию фестиваля в сельскохозяйственных целях, поэтому в этот раз доставку пенного решили организовать по-новому.Wacken Open Air — это крупнейший в мире фестиваль тяжёлой музыки. Каждый год его посещает около 75 тыс человек. За три дня они выпивают в среднем по 5,1 литра пива.