В Ижевске больной получит бесплатные лекарства по решению суда

Опубликована: 25 Мая 2017 г. 15:59



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В Удмуртии суд принял решение обязать региональное министерство здравоохранение обеспечить жителя Ижевска необходимым лекарственным препаратом, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

В 2016 г. у ижевчанина было диагностировано редкое генетическое заболевание – болезнь «Ниманна-Пика», лечение которого осуществляется единственным препаратом, производящимся в Швейцарии. В 2016 году Минздрав Удмуртии, приобрел для больного указанный препарат, стоимость которого составила около 10 млн руб. Но в 2017 г. приобрести дорогостоящее лекарство для инвалида ведомство отказалось, сославшись на нехватку денежных средств.

Больной обратился с заявлением в органы прокуратуры. Прокуратура, подав иск в суд, смогла добиться обеспечения больного бесплатными лекарствами.