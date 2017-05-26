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Приставы Удмуртии арестовали 12 автомобилей должников
Опубликована: 25 Мая 2017 г. 16:46 Судебные приставы УФССП России по Удмуртской Республике совместно с налоговой службой и сотрудниками ГИБДД провели совместное дежурство в рамках акции «Судебные приставы – детям» и информационной кампании «Узнай о своих долгах».
В ходе рейда судебные приставы-исполнители наложили арест на 12 автомобилей должников, двое из которых оказались неплательщиками налоговых платежей. Организация-должник, чтобы не лишиться авто, предпочла оплатить задолженность по транспортному налогу в размере 36 тыс рублей в этот же день.
Выявлен и нерадивый родитель, который задолжал своему ребёнку 60 тыс рублей. Его авто арестовано. В случае неоплаты задолженности в течение 10 дней, транспортное средство будет передано на реализацию в Росимущество.