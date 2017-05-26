Приставы Удмуртии арестовали 12 автомобилей должников

Опубликована: 25 Мая 2017 г. 16:46



фото: tv21.ru фото: tv21.ru

В ходе рейда судебные приставы-исполнители наложили арест на 12 автомобилей должников, двое из которых оказались неплательщиками налоговых платежей. Организация-должник, чтобы не лишиться авто, предпочла оплатить задолженность по транспортному налогу в размере 36 тыс рублей в этот же день.Выявлен и нерадивый родитель, который задолжал своему ребёнку 60 тыс рублей. Его авто арестовано. В случае неоплаты задолженности в течение 10 дней, транспортное средство будет передано на реализацию в Росимущество.