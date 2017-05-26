|
Житель Красногорского района Удмуртии отсидит 14 лет за совершение трех преступлений
Опубликована: 25 Мая 2017 г. 17:34 Штраф в размере 10 тыс рублей и 14 лет колонии строгого режима - такое наказание получил 28-летний житель Красногорского района Удмуртии за совершение трех преступлений, в том числе убийство.
Между ним и потерпевшим произошла ссора, во время которой он ножом и топором нанес оппоненту несколько ударов в шею, грудь, голову, а также по другим частям тела, после чего из обреза ружья дважды выстрелил в голову.
Охотничье двуствольное ружье и порох мужчина ранее похитил из дома другого потерпевшего. Оружие, порох и незаконно изготовленное им самодельное взрывчатое вещество он спрятал у себя дома. Кроме этого, осужденный совершил кражу электрической дрели и шлифовальной машины из помещения пилорамы.
Суд при вынесении приговора учел смягчающие наказание обстоятельства - явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений и отсутствия отягчающих обстоятельств.
Загрузка...