Владельцы жилья в Ижевске в кредит отремонтируют 46 лифтов

Опубликована: 25 Мая 2017 г. 18:22





Около 30 млн рублей будет выделено в текущем году из бюджета Удмуртии на замену 46 лифтов в 14 многоквартирных домах Ижевска, сообщает пресс-служба Минэнерго республики.

Второй вид господдержки окажет Фонд содействия реформированию ЖКХ. Он поможет закрыть кредит, который собственники возьмут на выполнение дорогостоящих работ. Собственники возьмут кредит под 14% годовых, 9,25% из которых за них будет возмещать фонд. Это позволит собственникам выполнить работы с наименьшими затратами в 2017 году, не дожидаясь завтрашнего дня, когда в их домах лифты придут в аварийное состояние.



Господдержка будет оказана собственникам домов, которые выбрали спецсчёт в качестве способа накопления средств на капитальный ремонт общего имущества и принявших решение о проведение капитального ремонта с использованием кредитных средств, поскольку объема накопленных средств недостаточно для проведения капитальных работ по замене лифтов.