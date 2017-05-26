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Воспылав неприязнью к Свидетелям Иеговы, житель Ижевска устроил погром в здании секты
Опубликована: Сегодня 08:30 Воспылав неприязнью к Свидетелям Иеговы, житель Ижевска устроил погром в здании секты. Об этом пишет Сова.
В ночь на 20 мая в Ижевске мужчина, разбив окно, проник в здание Свидетелей Иеговы и устроил погром: с помощью тяжелого металлического предмета сломал двери, мебель, подвесной потолок, аудио- и видеотехнику, вырвал электрощиты и привел в действие огнетушители.
Поскольку сработала охранная сигнализация, верующие и полиция быстро прибыли к зданию и смогли задержать вандала на месте. Свои действия задержанный объяснил негативным отношениям к Свидетелям Иеговы.
Следователи по данному факту начали проверку.
Напомним, Верховный суд России признал «Свидетелей Иеговы» экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории страны.
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