Двоих ижевчан будут судить за 22 квартирные кражи

Опубликована: Сегодня 09:18

фото: astrakhan-24.ru
В Ижевске завершили расследование уголовного дела по обвинению двоих местных жителей, обвиняемых в совершении 22 квартирных краж. Обвиняемые проникали в квартиры ночью путем отжатия створок окон, расположенные на первых этажах многоквартирных домов. Их добычей были деньги, ювелирные и меховые изделия, дорогостоящая одежду, обувь, бытовая техника. В ходе расследования установлена причастность мужчин к совершению 22 краж. Общая сумма ущерба составила более 2 млн рублей.

Следователи установили, что в основном обвиняемые выбирали квартиры, в которых были установлены пластиковые окна (что свидетельствовало о благосостоянии хозяев), створки окон находились в состоянии проветривания (что облегчало отжим). При этом большая часть краж был совершена в период с пятницы по воскресенье, когда хозяева отсутствовали дома.
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