Двоих ижевчан будут судить за 22 квартирные кражи

Опубликована: Сегодня 09:18



фото: astrakhan-24.ru фото: astrakhan-24.ru

Следователи установили, что в основном обвиняемые выбирали квартиры, в которых были установлены пластиковые окна (что свидетельствовало о благосостоянии хозяев), створки окон находились в состоянии проветривания (что облегчало отжим). При этом большая часть краж был совершена в период с пятницы по воскресенье, когда хозяева отсутствовали дома.