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Жилье для детей-сирот закупалось в Удмуртии по заведомо завышенной цене
Опубликована: Сегодня 10:07 Министерство образования и науки Удмуртии покупало жилье для детей-сирот по заведомо завышенной цене. Как пишет информагентство «Сусанин», об этом рассказал журналистам в четверг, 25 мая, руководитель республиканского следственного управления Следственного комитета России (СКР) Владимир Никешкин.
По его словам, следователи выявили в работе министерства «вопиющие факты». «Жилье для детей приобретено с грубыми нарушениями финансовой дисциплины», - сказал Никешкин. Руководитель правоохранительного ведомства не стал уточнять, в каких именно нарушениях и кто подозревается в министерстве образования и науки Удмуртии, сказав лишь, что это станет известно в течение ближайших двух недель.
«Не хочу им давать <…> в руки козырь какой-то, не хочу говорить предметно, в каких нарушения мы их подозреваем», - пояснил Владимир Никешкин.
Напомним, ранее и.о. министра образования Удмуртии Алексей Шепталин рассказал о прошедших 11 мая в Минобрнауки обысках.
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