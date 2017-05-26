Погода в Ижевске: каждый день дожди, а с понедельника - заморозки

Опубликована: Сегодня 11:47



фото: votezde.org фото: votezde.org

В воскресенье похолодает, днем ожидается лишь до +7-12 °С, возможны небольшие дожди. В ночь на понедельник и вторник прогнозируются заморозки: по северным районам в воздухе, в центральных и южных районах на почве.