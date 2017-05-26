Погода в Ижевске: каждый день дожди, а с понедельника - заморозки

Опубликована: Сегодня 11:47

фото: votezde.org
Сегодня после обеда температура воздуха составит +21-26 °С, местами пройдут дожди, возможны грозы. Дожди с грозами прогнозируются и в субботу, а температура воздуха днем 27 мая будет ниже - до +16-21°С. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра.

В воскресенье похолодает, днем ожидается лишь до +7-12 °С, возможны небольшие дожди. В ночь на понедельник и вторник прогнозируются заморозки: по северным районам в воздухе, в центральных и южных районах на почве.


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