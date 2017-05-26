Несколько ижевских автомобилистов не смогли выехать с АЗС после заправки некачественным бензином

Опубликована: Сегодня 10:58



фото: vk.com/udmurtiya18rus фото: vk.com/udmurtiya18rus

"Не заправляйтесь, народ встал не успев уехать, все бензин сливают...", - написал в самой крупной местной группе соцсети "ВКонтакте Денис Курочкин.Минимум 4 автомобиля не смогли уехать даже с территории автозаправки, потому что их автомобили тут же заглохли. Пострадавшие предполагают, что бензин, который они залили в баки транспорта, содержал в себе солярку.