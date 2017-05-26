В Ижевске разыскивают 46-летнюю женщину

Опубликована: Сегодня 14:05



фото: vk.com/psoregion18 фото: vk.com/psoregion18

Была одета: синяя куртка, темно-синие джинсы, резиновые сапоги. Волосы короткие, темно-русые, глаза коричневого цвета.Если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении пропавшей, просьба незамедлительно сообщить по телефону ПСО регион 18: 89511952971, либо в полицию, 02.