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В Ижевске разыскивают 46-летнюю женщину
Опубликована: Сегодня 14:05 В Ижевске разыскивают пропавшую Данилову Любовь Ардольеновну, 1971 г.р.. Женщина вечером 24 мая ушла из дома в магазин, находящийся во дворе дома по ул. Автозаводская, 13, и до сих пор не вернулась. Сообщается, что Любовь дезориентирована.
Была одета: синяя куртка, темно-синие джинсы, резиновые сапоги. Волосы короткие, темно-русые, глаза коричневого цвета.
Если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении пропавшей, просьба незамедлительно сообщить по телефону ПСО регион 18: 89511952971, либо в полицию, 02.
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