Курганские почтовики отправили в Удмуртию посылки с живыми пчелами

Опубликована: Сегодня 13:14



фото: УФПС Курганской области – филиал ФГУП «Почта России» фото: УФПС Курганской области – филиал ФГУП «Почта России»

- Необычные отправления были помещены в специальные клетки и упакованы в коробки, - рассказала «Меридиану» 26 мая Анастасия Козленко, главный специалист по корпоративным коммуникациям УФПС Курганской области - филиал ФГУП «Почта России». - На посылках EMS с пчелами была сделана отметка «Осторожно. Пчелы. На солнце не держать. С ветеринарным свидетельством».Отправитель пчел - пчеловодческая фирма Кургана подтвердила, что адресаты остались довольны, живой груз доставлен в целости и сохранности.