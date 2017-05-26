Курганские почтовики отправили в Удмуртию посылки с живыми пчелами

Опубликована: Сегодня 13:14

фото: УФПС Курганской области – филиал ФГУП «Почта России»
Курганские сотрудники "Почты России" отправили в Удмуртию посылки с живыми пчелами внутри. Как пишет Province, таким же способом насекомых доставили в Башкирию, Сахалинскую, Кировскую, Челябинскую области, а также в Забайкальский и Красноярский края. Пчелы впервые отправились в путь таким способом и уже успешно доехали до своих адресатов.

- Необычные отправления были помещены в специальные клетки и упакованы в коробки, - рассказала «Меридиану» 26 мая Анастасия Козленко, главный специалист по корпоративным коммуникациям УФПС Курганской области - филиал ФГУП «Почта России». - На посылках EMS с пчелами была сделана отметка «Осторожно. Пчелы. На солнце не держать. С ветеринарным свидетельством».

Отправитель пчел - пчеловодческая фирма Кургана подтвердила, что адресаты остались довольны, живой груз доставлен в целости и сохранности.
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