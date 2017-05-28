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Химикаты слили в речку в поселке Старки
Опубликована: 26 Мая 2017 г. 14:53 Пенная шапка высотой 4 метра образовалась в речке в поселке Старки, после того, как в нее слили химикаты. Как сообщила корреспонденту информационного агентства «Сусанин» жительница Ижевска Надежда Лапина, пенную шапку она заметила в пятницу, 26 мая, по дороге на работу.
При этом, по ее словам, вещество имело специфический запах. «Там школа на расстоянии 200 метров, офисы», - сообщила она.
Как сообщили в редакции информагентства «Сусанин», они пока не располагают комментариями министерства природных ресурсов Удмуртской Республики.
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