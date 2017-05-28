Химикаты слили в речку в поселке Старки

Опубликована: 26 Мая 2017 г. 14:53



фото: Надежда Липина фото: Надежда Липина

При этом, по ее словам, вещество имело специфический запах. «Там школа на расстоянии 200 метров, офисы», - сообщила она.Как сообщили в редакции информагентства «Сусанин», они пока не располагают комментариями министерства природных ресурсов Удмуртской Республики.