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Упавший с крыши мужчина с горящей головой напугал влюбленных в Екатеринбурге
Опубликована: 26 Мая 2017 г. 15:44 Трагический инцидент произошёл накануне вечером на улице Хохрякова в Екатеринбурге. С крыши офисного здания, расположенного около гостиницы Tenet, упал горящий мужчина. Как сообщает паблик Mash, в этот момент внизу находилась влюблённая пара с бутылкой шампанского. Очевидно, у них было свидание. Мужчина рухнул буквально в нескольких метрах от молодых людей и скончался на месте. Они испугались и бросились наутёк.
Погибшим оказался 50-летний житель Свердловской области. По предварительным данным, он поднялся на здание за час до случившегося по пожарной лестнице. Правоохранители обнаружили на на крыше жидкость для розжига и зажигалку.