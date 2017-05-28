Упавший с крыши мужчина с горящей головой напугал влюбленных в Екатеринбурге

Опубликована: 26 Мая 2017 г. 15:44



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Погибшим оказался 50-летний житель Свердловской области. По предварительным данным, он поднялся на здание за час до случившегося по пожарной лестнице. Правоохранители обнаружили на на крыше жидкость для розжига и зажигалку.