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Владимир Путин разрешил подчинять армейские подразделения командованию Росгвардии
Опубликована: 26 Мая 2017 г. 17:19 Президент РФ Владимир Путин разрешил командующим Росгвардии брать в свое подчинение подразделения Вооруженных сил России.
Согласно указа президента «Об утверждении положения об оперативно-территориальном объединении войск национальной гвардии Российской Федерации» армия теперь может переходить в подчинение другой силовой структуре.
В документе, опубликованном на портале правовой информации говорится: «Соединения и воинские части Вооруженных сил Российской Федерации, иные воинские формирования и органы могут быть переданы в оперативное подчинение командующего округом для выполнения задач, возложенных на войска национальной гвардии».
Напомним, что национальная гвардия была создана для проведения операций на территории страны. Теперь речь идет о привлечении регулярной армии для подавления беспорядков и проведения иных силовых операций внутри России.