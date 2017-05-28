Девять ТВ-каналов не будут работать в Ижевске 29 мая

Опубликована: 27 Мая 2017 г. 17:12



фото: el-ab.ru фото: el-ab.ru

Будет остановлено вещание Первого канала, Россия-1 и ГТРК «Удмуртия», МАТЧ ТВ с 6.00 до 15.00, Россия-Культура с 7.59 до 15.00, РЕН ТВ, ТВ-3 с 8.00 до 15.00, РТРС-1, РТРС-2 с 9.00 до 14.00.