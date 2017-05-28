Девять ТВ-каналов не будут работать в Ижевске 29 мая

Опубликована: 27 Мая 2017 г. 17:12

фото: el-ab.ru
29 мая на территории Ижевска в связи с проведением работ по техническому осмотру антенно-мачтового сооружения и антенно-фидерных устройств на радиотелевизионной станции «Ижевск» будут произведены внеплановые отключения передающего оборудования, задействованного в эфирной трансляции телерадиопрограмм. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Будет остановлено вещание Первого канала, Россия-1 и ГТРК «Удмуртия», МАТЧ ТВ с 6.00 до 15.00, Россия-Культура с 7.59 до 15.00, РЕН ТВ, ТВ-3 с 8.00 до 15.00, РТРС-1, РТРС-2 с 9.00 до 14.00.


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