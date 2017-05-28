Ижевск получит 129 млн рублей на развитие жилищного строительства

Опубликована: 27 Мая 2017 г. 18:19



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«Предоставить субсидию из бюджета Удмуртской Республики бюджету муниципального образования «Город Ижевск» на реализацию мероприятий подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы размере 129 000,0 тыс. рублей», - говорится в сообщении.