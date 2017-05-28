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Ижевск получит 129 млн рублей на развитие жилищного строительства
Опубликована: 27 Мая 2017 г. 18:19 Ижевск получит 129 млн рублей на развитие жилищного строительства. Как говорится в постановлении, опубликованном на сайте главы и правительства республики, средства выделят из бюджета Удмуртии.
«Предоставить субсидию из бюджета Удмуртской Республики бюджету муниципального образования «Город Ижевск» на реализацию мероприятий подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы размере 129 000,0 тыс. рублей», - говорится в сообщении.