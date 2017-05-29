Двое человек погибли в Удмуртии в двух ДТП 26 мая

Опубликована: 27 Мая 2017 г. 19:02



фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

Трагедия случилась на 227 км автодороги «Елабуга-Пермь». Водитель грузовика «МАН», мужчина 1974 года рождения, сбил пешехода, мужчину 1946 года рождения, который двигался в попутном с ним направлении по краю проезжей части. Виновник аварии с места происшествия скрылся. Позже полиция установила его личность, мужчину задержали.Второе ДТП произошло на трассе «Сарапул-Воткинск». Водитель автомобиля «Иж-2717», мужчина 1988 года рождения, не справился с управлением, съехал с дороги и перевернулся. От полученных травм он скончался на месте. По данным ГИБДД, права управлять транспортным средством у него не было.