Двое человек погибли в Удмуртии в двух ДТП 26 мая

Опубликована: 27 Мая 2017 г. 19:02

фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР
Два смертельных ДТП произошли в Удмуртии в пятницу, 26 мая. В одном из них погиб пешеход, в другом - бесправный водитель, сообщает 1 отдел управления ГИБДД МВД по республике.

Трагедия случилась на 227 км автодороги «Елабуга-Пермь». Водитель грузовика «МАН», мужчина 1974 года рождения, сбил пешехода, мужчину 1946 года рождения, который двигался в попутном с ним направлении по краю проезжей части. Виновник аварии с места происшествия скрылся. Позже полиция установила его личность, мужчину задержали.

Второе ДТП произошло на трассе «Сарапул-Воткинск». Водитель автомобиля «Иж-2717», мужчина 1988 года рождения, не справился с управлением, съехал с дороги и перевернулся. От полученных травм он скончался на месте. По данным ГИБДД, права управлять транспортным средством у него не было.


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