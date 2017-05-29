Водитель и пассажир погибли в Удмуртии при столкновении с автобусом

Опубликована: Сегодня 08:30



фото: vk.com/udmurtiya18rus фото: vk.com/udmurtiya18rus

Водитель автомобиля «Фольксваген Поло», мужчина 1984 года рождения, не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автобусом под управлением мужчины 1974 года рождения. В результате водитель легкового авто и его пассажирка, женщина 1962 года рождения, от полученных травм скончались.