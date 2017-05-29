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Водитель и пассажир погибли в Удмуртии при столкновении с автобусом
Опубликована: Сегодня 08:30 Два человека погибли в ДТП в Алнашском районе Удмуртской Республики ночью 27 мая. Как сообщили в 1 отделе УГИБДД МВД по региону, трагедия произошла на 53 км трассы «Елабуга – Пермь».
Водитель автомобиля «Фольксваген Поло», мужчина 1984 года рождения, не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автобусом под управлением мужчины 1974 года рождения. В результате водитель легкового авто и его пассажирка, женщина 1962 года рождения, от полученных травм скончались.
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