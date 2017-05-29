12 июня удмуртский праздник «Гербер» пройдет в Ижевске

Опубликована: 28 Мая 2017 г. 16:38





В Ижевске 12 июня пройдет удмуртский праздник «Гербер», сообщает пресс-служба Администрации города.

На главной сцене в парке «Березовая роща» выступят ансамбль песни и танца Удмуртии «Италмас» и эстрадный ансамбль «Шулдыр ӝыт». А на малой сцене номера представят юные артисты удмуртской эстрадной студии «Камали».

Национальный музей им. Кузебая Герда проведет мастер-классы по изготовлению сувениров. «Удмурт Кенеш» продемонстрируют обычаи и традиции удмуртов, а редакция газеты «Удмурт дунне» проведет лотерею среди своих подписчиков.

Удмуртская государственная филармония организует площадку с музыкальными подарками и предсказаниями «магистра музыки». А в завершении праздника в парке под открытым небом пройдет молодёжная этно-дискотека.