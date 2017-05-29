В Ижевске за попытку сбыта наркотиков задержаны двое студентов

Опубликована: 28 Мая 2017 г. 20:43





В Ижевске задержаны два студента техникума, пытавшиеся сбыть 30 грамм синтетического наркотика.

В пресс-службе МВД Удмуртии сообщили сайту Глазовпортал.net, что оба задержанных – жители Завьяловского района Удмуртской Республики. Один из них в настоящее время находится в изоляторе временного содержания, с другого взята подписка о невыезде.

По факту покушения на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, предусмотренное Уголовным кодексом Российской Федерации за данное преступление, - лишение свободы на срок до 15 лет.