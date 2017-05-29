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Экс-глава Удмуртии Александр Соловьёв частично признался в коррупции
Опубликована: Сегодня 09:16 Бывший глава Удмуртии Александр Соловьёв признал свою вину по нескольким эпизодам. Как пишет RT, по словам адвокатов бывшего главы республики, признание могло быть получено под давлением следствия, а защитник по назначению говорит о том, что Соловьев сотрудничает со следствием добровольно.
«Его (Александра Соловьева - прим.ред.) позиция правильная, поскольку в итоге она может привести к смягчению наказания», - сказал адвокат Алексей Ульянов. При этом он отметил, что «у следствия достаточно информации, чтобы говорить об обоснованности предъявленного экс-чиновнику обвинения». По словам защитника, Соловьев признает отдельные эпизоды коррупции, но оспаривает вменяемую ему сумму поборов 140 млн рублей
Ранее Соловьёв признался, что нарушил закон.
По версии следствия, в 2014—2016 годах экс-глава Удмуртии получил от представителей организаций, осуществляющих строительство мостовых переходов через реку Каму и реку Буй у города Камбарки в Удмуртской Республике, взятки в размере 139 млн рублей, а также в виде доли участия в коммерческой организации стоимостью 2,7 млн рублей.