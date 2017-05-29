В Удмуртии во время сплава на байдарках утонула 22-летняя девушка

Опубликована: Сегодня 10:07



фото: p-vl.ru фото: p-vl.ru

В Удмуртии после гибели девушки во время слава по реке следователи начали проверку. Как сообщает региональная пресс-служба следственных органов, 22-летняя жительница Ижевска упала в воду и утонула.

28 мая группа туристов в составе 28 человек и трех инструкторов сплавлялась на одиннадцати резиновых байдарках по реке Чепца. Около 13.00 в 10 км от села Полом Кезского района при прохождении водного порога одна из байдарок с туристами перевернулась, и находившаяся в ней девушка утонула.

В настоящее время на реке в районе места происшествия производятся поисково-спасательные и водолазные работы по поиску тела погибшей. По предварительным данным, она не была обеспечена в полном объеме спасательным снаряжением в целях безопасного прохождения водного маршрута.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Идет опрос туристов, инструкторов, сотрудников туристической фирмы, организовавшей сплав, и изъятие документов, представляющих интерес для следствия. В ходе проверки будет дана оценка действиям лиц, организовавшим сплав, с точки зрения принятия мер по обеспечению безопасности туристов.

