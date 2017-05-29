В сети появились фотографии LADA Vesta в кузове "хэтчбек"

Опубликована: Сегодня 10:57

фото: vk.com/rcinews
В сети появились фотографии LADA Vesta в кузове "хэтчбек", которые были сделаны на конфиденциальной демонстрации в Дизайн-центре LADA. Об этом сообщает группа «RCI News | Russian Cars Industry» «ВКонтакте».

Публично озвучивалось, что Vesta-хэтчбек на 150 мм короче седана за счёт уменьшенного заднего свеса, его длина составляет 4 260 мм. Кроме того, ВАЗовские дизайнеры обещали наделить новинку купеобразным, в стилистике Opel Astra GTC, силуэтом, который бы привлёк молодёжь.

Однако, решение судьбы "хэтчбека" отложили до лучших времён. Возможно, проект Весты в этом кузове может и вовсе не увидеть свет.

На нынешнем Московском автосалоне президент АВТОВАЗа Николя Мор, заявил, что компания отказалась от планов по выпуску "хэтчбека", так как «универсал (включая исполнение Cross) удовлетворит большую часть спроса».

Предварительно, выпуск "хэтчбек" намечен на начало 2018 года, а перед ним оказались более востребованные российским рынком LADA Vesta SW (лето 2017-го) и Vesta SW Cross (осень 2017-го). По неподтвержденным данным, старт серийного производства LADA Vesta Универсал намечен на 30 июня, а в продаже новинка должна появиться после корпоративного отпуска на АВТОВАЗе, в сентябре этого года.


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