Несовершеннолетние студенты ижевского техникума пытались сбыть около 70 г наркотика

Опубликована: Сегодня 11:48

фото: 18.мвд.рф
Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Удмуртской Республике получили информацию о причастности  к незаконному обороту запрещенных веществ двух учащихся техникумов 1999г.р и 1997г.р.

При попытке сбыта 34,45 граммов N-метилэфедрона около одного из гаражных кооперативов Индустриального района Ижевска подозреваемые были задержаны.

В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий в с. Первомайский Завьяловского района полицейские обнаружили тайник с 34,55 гр. синтетических наркотиков. Подозреваемые пояснили, что наркотик они приобрели через Интернет, закладку забрали на ул. Кунгурцева для последующего сбыта.

По факту покушения на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере возбуждено уголовное дело. За данное преступление предусмотрено наказание в лишения свободы на срок до 20 лет. Один из подозреваемых водворен в изолятор временного содержания, с другого взята подписка о невыезде.


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