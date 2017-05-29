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Несовершеннолетние студенты ижевского техникума пытались сбыть около 70 г наркотика
Опубликована: Сегодня 11:48 Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Удмуртской Республике получили информацию о причастности к незаконному обороту запрещенных веществ двух учащихся техникумов 1999г.р и 1997г.р.
При попытке сбыта 34,45 граммов N-метилэфедрона около одного из гаражных кооперативов Индустриального района Ижевска подозреваемые были задержаны.
В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий в с. Первомайский Завьяловского района полицейские обнаружили тайник с 34,55 гр. синтетических наркотиков. Подозреваемые пояснили, что наркотик они приобрели через Интернет, закладку забрали на ул. Кунгурцева для последующего сбыта.
По факту покушения на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере возбуждено уголовное дело. За данное преступление предусмотрено наказание в лишения свободы на срок до 20 лет. Один из подозреваемых водворен в изолятор временного содержания, с другого взята подписка о невыезде.