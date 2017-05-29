В Ижевске прошло празднование Дня пограничника

Опубликована: Сегодня 13:27



фото: izh.ru фото: izh.ru

27 мая в 19:00 мероприятия открыл боевой расчет с участием пограничников запаса у Памятника войнам, погибшим в Афганистане, Чечне и других локальных конфликтах. Затем в зале Дворца детского (юношеского) творчества прошел праздничный концерт.28 мая в 11:00 у Монумента боевой и трудовой славы в Сквере Победы состоялся торжественный митинг с возложением гирлянды, венков и цветов к Вечному огню. В 11:30 колонна пограничников - участников митинга в сопровождении оркестра направилась в Летний сад имени Горького, где с 12:00 до 18:00 прошли культурно-спортивные и развлекательные мероприятия для пограничников запаса и членов их семей.Для всех желающих была организована дегустация солдатской каши, а также 28 и 27 мая с 07:00 до 22:00 на Центральной площади и набережной Ижевского пруда работала муниципальная ярмарка «Праздничная».Редакция портала «Аргументы в Ижевске» поздравляет пограничников с прошедшим праздником и желает отваги, терпения, здоровья, и мирного неба над головой!